VIDEO – Onana, ma che combini? Figuraccia ai rigori

In occasione dell’amichevole di ieri al SoFi Stadium di Inglewood tra Arsenal e Manchester United, André Onana si è reso ancora una volta protagonista di una pessima figura. L’ex portiere dell’Inter, in occasione dei calci di rigore che hanno decretato la fine del match, ha tentato di disturbare Fabio Vieira pronto sul dischetto a calciare.

Una strategia, la sua, di pessimo gusto non perché si trattava di un’amichevole, ma anche in virtù del risultato finale. Il portoghese, con grande freddezza, non si è lasciato intimorire dagli inviti del portiere e lo ha spiazzato clamorosamente. Questo il video: