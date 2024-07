L’amico prezioso di Taremi all’Inter: “Gli è stato subito vicino”

Dietro il rapidissimo ambientamento di Mehdi Taremi all’Inter, sia in campo che fuori, c’è lo zampino di un nuovo compagno nerazzurro. L’attaccante iraniano, per calarsi in fretta nel nuovo ambiente, aveva infatti deciso di spostare la residenza ad Appiano Gentile per il periodo del ritiro estivo della formazione interista.

Una scelta condivisa anche da Piotr Zielinski e soprattutto da Mkhitaryan. Proprio l’armeno, che all’interno dello spogliatoio ha una grande influenza anche grazie alle cinque lingue parlate che gli consentono di poter stringere con tutti un grande rapporto, ha facilitato l’inserimento in gruppo di Taremi.

Come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, oltre al feeling tecnico trovato dentro il rettangolo di gioco, Mkhitaryan è stato anche “il compagno che gli è subito stato vicino nello spogliatoio, una spalla preziosa in campo e fuori, tenuto conto della timidezza dell’iraniano”. E in attesa di conoscere i nuovi colleghi di reparto, in arrivo ad Appiano nei prossimi giorni, Taremi si è già preso sulle spalle l’attacco nerazzurro.