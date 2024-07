Il talento della Primavera che Inzaghi può lanciare quest’anno

Nel corso delle prime tre amichevoli disputate dall’Inter in questo pre-campionato, complice l’assenza dei tanti Nazionali, abbiamo ammirato in campo diversi giovani provenienti dalla Primavera. Un impiego forzato in questa fase da parte di Simone Inzaghi che ha comunque preso appunti in vista del futuro.

Tra questi, chi ha ricevuto sicuramente più spazio rispetto ad altri, è Issiaka Kamate. L’esterno francese è stato lanciato sulla corsia di destra da titolare anche nell’ultimo test contro il Las Palmas. Un calciatore molto dinamico e pericoloso nell’uno contro uno, comprensibilmente debole per quanto riguarda la fase difensiva in un ruolo in cui è stato adattato.

Nato da esterno d’attacco, infatti, è stato sperimentato da Inzaghi come laterale a tutta fascia con ottimi risultati. Kamate ha impressionato sin qui positivamente l’allenatore dell‘Inter, tanto da convincere il club a toglierlo per il momento dal mercato.

Come riportato dal giornalista Gianluigi Longari, il club nerazzurro avrebbe dunque deciso di posticipare la decisione sul futuro del classe 2004 – a fronte delle numerose offerte di mercato ricevute sia dall’Italia che dall’estero – almeno sino al rientro ad Appiano Gentile di Denzel Dumfries atteso per il 3 agosto.