Gudmundsson-Inter, non è finita: spunta la data chiave

Albert Gudmundsson continua ad essere il chiodo fisso che tormenta i pensieri dei dirigenti dell‘Inter. L’attaccante islandese è sempre stato un obiettivo concreto per il reparto avanzato, nonostante l’operazione estremamente complicata almeno sulla carta.

Sono infatti due gli ostacoli che hanno sin qui impedito ai nerazzurri di sferrare l’assalto decisivo: il primo riguarda la valutazione da 30 milioni di euro fatta dal Genoa che non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto; il secondo va invece ricondotto all’organico nerazzurro, che prima di accogliere l’islandese dovrà liberare spazio in avanti lasciando partire Arnautovic e Correa.

Per questa ragione, come confermato da La Gazzetta dello Sport, è facile pensare che prima di metà agosto difficilmente l’affare Gudmundsson non verrà sbloccato. Le ultime due settimane del prossimo mese, dopo l’incrocio del 17 agosto in campionato proprio tra Genoa-Inter, saranno dunque quelle decisive.