Sondaggio dalla Turchia per Arnautovic: un club si fa avanti

E’ chiaro ormai da settimane che le mosse dell’Inter in avanti dipenderanno soprattutto da un calciatore: Marko Arnautovic. Così come Correa, l’ex Bologna non viene ritenuto un elemento imprescindibile nel progetto nerazzurro e può partire a determinate condizioni.

Se nel caso dell’argentino, qualora non dovessero arrivare proposte concrete, si potrebbe arrivare alla rescissione consensuale del rapporto a fine mercato, lo stesso scenario non potrebbe invece verificarsi con l’austriaco. Innanzitutto perché un anno fa di questi tempi l’Inter sborsava 10 milioni per averlo dal Bologna, ma anche perché Inzaghi non ha mai chiesto la partenza dell’attaccante e lo utilizzerebbe volentieri in caso di permanenza.

La pista più concreta, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, porta ad un club in particolare in Turchia. Si tratta del Trabzonspor, società che si sarebbe limitata ad una semplice richiesta di informazioni sino a questo momento. Qualora i contatti dovessero andare avanti, aumenterebbero per l’Inter le speranza di lasciar partire Arnautovic nel giro di poche settimane.