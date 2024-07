Dopo Depay anche Martial: tutti vogliono l’Inter a zero

Le ultime due splendide annate disputate dalla formazione di Simone Inzaghi, sia in Italia che in Champions League, hanno fatto dell’Inter una delle mete più ambite in assoluto dai calciatori. Non è dunque un caso se di recente al club nerazzurro si sono proposti alcuni dei migliori attaccanti in circolazione sul mercato.

Tra questi, ad esempio, nei giorni scorsi avevamo riportato le candidature di due attaccanti in particolare: Memphis Depay, libero da contratto dopo la rescissione con l’Atletico Madrid, e Domenico Berardi che invece sta spingendo per lasciare il Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B.

Un altro nome proposto circa due mesi fa all’Inter, come riferito da La Gazzetta dello Sport, è quello di Anthony Martial. L’attaccante francese è un vecchio pallino del ds Piero Ausilio che più volte lo ha inseguito negli anni trascorsi al Manchester United. L’interesse del centravanti, così come quello degli altri colleghi, è stato per il momento messo da parte dai nerazzurri.

Il primo obiettivo per l’attacco rimane Albert Gudmundsson, ritenuto il profilo ideale sia per età che per caratteristiche tecniche ricercate da Inzaghi. Il vero ostacolo, oltre alla cifra da 30 milioni chiesta dal Genoa, è rappresentato dallo stallo legato alle uscite di Arnautovic e Correa: senza le due cessioni sarà impossibile poter aggiungere in rosa altri centravanti.