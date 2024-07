Cambia il ruolo di Bisseck: cosa succede al mercato dell’Inter

In attesa del ritorno di Benjamin Pavard, in vacanza dopo la partecipazione agli ultimi Europei, il padrone indiscusso del centro destra in difesa per l’Inter in questo pre-campionato è stato Yann Bisseck. Il difensore tedesco si è subito presentato in ritiro con una condizione fisica brillante che è cresciuta notevolmente di partita in partita.

Il classe 2000, non a caso, è stato tra i migliori in campo dell’ultima amichevole disputata contro il Las Palmas. Per personalità e fisicità il tedesco è stato dominante, rendendosi protagonista di anticipi e chiusure da difensore di altissimo livello. A fare la differenza, poi, è stata la capacità di saper imbeccare gli attaccanti con precisione dando rapidità alle ripartenze nerazzurre.

La crescita evidenziata al suo primo anno in Italia è stata in generale impressionante e potrebbe convincere Inzaghi a dargli fiducia in altri ruoli. Secondo il Corriere dello Sport, ad esempio, Bisseck a breve potrebbe anche cambiare posizione in campo. Il difensore tedesco potrebbe rivelarsi un vero e proprio jolly nel reparto arretrato per Simone Inzaghi, da utilizzare anche da centrale puro o anche come braccetto sinistro.

Bisseck ha già ricoperto il ruolo di centrale sinistro in Danimarca e, qualora dal mercato dovessero arrivare delle soluzioni diverse rispetto al profilo di difensore mancino richiesto da Inzaghi, potrebbe adattarsi senza troppi problemi. A quel punto non sarebbe da escludere un tentativo per un nuovo esterno destro, ipotizzando l’arretramento di Darmian come vice Pavard.