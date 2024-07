Non solo Carboni, l’Inter batte cassa: doppia cessione in arrivo

Quella appena trascorsa è stata in casa Inter una settimana chiave sul fronte delle uscite. Il club nerazzurro, prima di riprendere ad investire in entrata, ha voluto sistemare alcuni degli esuberi ancora legati alla prima squadra così da fare spazio nell’organico e poter contare su qualche milioni in più da spendere sul mercato.

Come vi abbiamo raccontato, la prima uscita sarà legata a Valentin Carboni: l’attaccante argentino, un volta siglato il rinnovo con l’Inter, andrà in prestito al Marsiglia di De Zerbi. Il classe 2005 porterà in dote subito 2 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro, che potrebbero diventare 40 tra un anno in caso di riscatto da parte dei francesi (con controriscatto in favore dell’Inter).

A questa prima operazione destinata a chiudersi nelle prossime ore, faranno seguito almeno altre due cessioni già ben impostate dal ds Piero Ausilio. L’Inter, infatti, è vicinissima alla chiusura dei trasferimenti a titolo definitivo di Martin Satriano al Brest e Lucien Agoumé al Siviglia. Per l’attaccante uruguaiano si prospetta un affare da 6 milioni di euro, mentre il francese tornerà in Spagna per 2 milioni con percentuale sulla futura rivendita nelle mani dei nerazzurri.