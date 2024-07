Valentin Carboni rinnova e va a Marsiglia: quanto incassa l’Inter

Si sta per concretizzare il passaggio di Valentin Carboni al Marsiglia. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino ha ceduto al fascino di Roberto De Zerbi, vero e proprio maestro nella crescita di giovani talenti come il classe 2005. Una trattativa che ha subito una netta accelerata durante la scorsa settimane e che si appresta a tagliare il traguardo.

Per quanto riguarda la formula, invece, è confermato il prestito oneroso da circa due milioni di euro, con diritto di riscatto fissato sui 40 milioni e controriscatto nelle mani dell’Inter. Prima di partire per la Francia, però, l’esterno argentino firmerà con i nerazzurri un rinnovo del contratto – attualmente in scadenza nel giugno 2028 – con adeguamento dell’ingaggio.