TMW – Inter, Pinamonti in uscita: tre le possibilità

Nella sessione di mercato cominciata quest’oggi, Andrea Pinamonti lascerà l’Inter. L’ex Genoa non è infatti ritenuto ancora pronto da Antonio Conte per ricoprire il ruolo di quarta punta. L’idea della dirigenza è sì quella di lasciarlo partire, ma in prestito. E le soluzioni non mancano, scrive tuttomercatoweb.com.

Alla finestra ci sono infatti tre società: Benevento, Bologna e Parma. La soluzione più percorribile potrebbe essere quest’ultima. Con la società gialloblù è infatti in ballo anche il prestito di Gervinho, richiesto da Conte. Ipotizzabile quindi uno scambio.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<