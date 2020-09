TMW – Inter, spunta Gervinho per l’attacco: sondaggi con il Parma

Il mercato dell’Inter spicca il volo. Oggi è stato il giorno di Aleksandar Kolarov, con le visite mediche completate e l’ufficialità del suo arrivo. I nerazzurri aspettano sempre Arturo Vidal e nel frattempo cercano altri affari di mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, ci sarebbe stato un sondaggio del club di Suning per Gervinho.

L’ivoriano rappresenta un nome nuovo per l’Inter e avrebbe una pretendente direttamente dalla Serie A. Il calciatore del Parma, infatti, interessa anche all’Atalanta ed entrambe le squadre stanno raccogliendo informazioni circa le richieste economiche del club emiliano. Al momento non c’è una vera e propria trattativa, ma per Gervinho sono stati mossi i primi passi.

