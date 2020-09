FootMercato – Il PSG ha messo gli occhi su Kondogbia: ci guadagna anche l’Inter

Il PSG deve comprare un centrocampista e Leonardo ha messo gli occhi su diversi profili. Come riporta FootMercato, le caratteristiche del giocatore devono essere: veloce, tecnica sufficiente e che si è già allenato in passato in Francia. Tra i nomi c’è anche quello di Milinkovic-Savic, ma la pista è troppo complessa.

Altro nome è quello di Geoffrey Kondogbia, che corrisponde al profilo che piace al PSG per la sua buona conoscenza della Ligue 1 e l’esperienza in Champions League. Il calciatore ora è al Valencia, ma il club non vorrebbe privarsi del centrocampista, che ha ancora due anni di contratto.

Piace anche in Inghilterra e il mercato segnato dall’emergenza Coronavirus può portare il PSG a fare un affare visto che in club spagnoli stanno attraversando un brutto periodo a livello economico. Spettatrice interessata è l’Inter che dalla futura rivendita otterrà il 25%.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<