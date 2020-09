Sconcerti: “A questa Inter manca un attaccante. Barella? Rimarrà su grandi livelli per dieci anni”

Continua la ricerca della quarta punta. L’Inter è molto attiva sul mercato e in queste ore Marotta è al lavoro per accontentare le richieste di Antonio Conte. Della situazione dei nerazzurri ha parlato Mario Sconcerti, raggiunto dai microfoni di TMW Radio. L’esperto giornalista ha dato un suo parere sulla stagione che verrà.

Queste le sue parole: “E’ chiaro che all’Inter manca un attaccante. Se giochi con due punte in campo, ne devi avere quattro in rosa. Vero che c’è Sanchez, e non è un atleta indistruttibile, ma serve un quarto: o te lo trovi nella rosa, e non mi sembra ci sia, oppure devi prenderlo. Faccio un nome tipo Eder, cioè qualcuno che accetti quel ruolo. Giroud? Non faccio mercato e non so dire se sia fattibile o meno. E’ molto diverso da Lukaku, gioca molto più per gli altri, ma andrebbe bene. Di Barella dico che è uno che starà lì dieci anni. Pur senza essere Tardelli, sono d’accordo nel lodarlo”.

