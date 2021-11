Kicker – Nuovo colpo a zero per l’Inter? Tolisso è stato proposto ai nerazzurri

Il francese guarda anche al Tottenham di Antonio Conte

Marotta e Ausilio hanno fiutato un nuovo possibile colpo a parametro zero. O meglio, gli è stato offerto. Secondo la testata tedesca Kicker, infatti, il centrocampista è stato proposto all' Inter e al Tottenham di Antonio Conte .

Il francese, dal suo arrivo in Baviera nel 2017, non è mai stato un punto fisso del Bayern Monaco. Quest'anno le presenze in Bundesliga sono state soltanto quattro, per un totale di 125 minuti. Potrebbe rivelarsi un profilo di mercato molto interessante perché le qualità ci sono. L'ex Lione, inoltre, è in scadenza il prossimo giugno 2022: c'è da dire però che il giocatore ha sofferto di diversi infortuni negli ultimi tre anni. Si tratterebbe dunque comunque di un azzardo.