Trevisani lancia l’allarme sul futuro di un titolare all’Inter

Con il nuovo campionato di Serie A, ecco che è ripartita anche la nuova stagione di Cronache di Spogliatoio. In occasione del primo appuntamento con Fontana di Trevi, si è discusso della schiacciante vittoria ottenuta dall’Inter alla prima giornata a San Siro per 5-0 ai danni del Torino.

Il noto telecronista Riccardo Trevisani, analizzando l’attuale organico nerazzurro, ha sollevato dubbi sulla permanenza di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, che lo scorso mese sembra ad un passo dall’addio, ha deciso di rimanere anche in virtù del mancato accordo con il Galatasaray. Secondo il giornalista, però, Chivu potrebbe cominciare a soffrire un problema di abbondanza numerica in mezzo al campo.

Queste le parole di Trevisani: “Calhanoglu? Se rimane, gioca. Io sono rimasto sconvolto dal post Inter-Fluminense e continuo a pensare che l’Inter abbia tantissimi centrocampisti. Quanto torna Calhanoglu che fa, Sucic non gioca più? Turchia o Arabia per Calhanoglu? Mi sembrava una scelta di avere una grande abbondanza, è arrivato anche Diouf”.