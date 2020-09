TS – Conte non molla Kanté: Brozovic e Nainggolan al PSG la chiave

Il nome di N’Golo Kanté non esce dalla testa di Antonio Conte. Dopo l’arrivo di Arturo Vidal, il tecnico nerazzurro chiede un altro sforzo di mercato alla dirigenza interista. L’allenatore leccese, spiega TuttoSport, è da settimane in pressing asfissiante su Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per accelerare la trattativa con il Chelsea.

Un’operazione che ricalcherebbe il colpo che ha portato a vestire nerazzurro Romelu Lukaku, ma che differisce. A differenza del centravanti belga, il centrocampista francese non hai mai dichiarato di voler lasciare i Blues, nonostante il malessere che la posizione di mezzala destra, ruolo in cui lo vede il tecnico Frank Lampard, non gli vada a genio.

L’affare è dunque in salita, anche per le richieste del club inglese che non si smuove dai 50 milioni. Ma potrebbe presto prendere la strada della discesa. Il centrocampo dell’Inter potrebbe essere sfoltito dalle partenze di Marcelo Brozovic e Radja Nainggolan, finiti sul taccuino del Paris Saint Germain.

Qualora il croato ed il belga dovessero trasferirsi sotto la Torre Eiffel, Suning potrebbe decidere di accontentare nuovamente Conte.

