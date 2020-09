TS – Vecino prepara il rientro: le voci di mercato si allontanano. Forse

La vita, si sa, è fatta di grandi momenti ed altri meno piacevoli. Lo sa bene Matias Vecino. Circa due anni fa il centrocampista uruguaiano girava di testa il gol del decisivo 2-1 contro il Tottenham, gara che ha segnato il ritorno in Champions League dell’Inter.

Da allora le cose non sono andate bene per il Mate, riporta TuttoSport. I troppi infortuni l’hanno costretto a lunghe soste ai box, al punto tale da costringere il club nerazzurro ad inserirlo nella lunga lista di esuberi. Il suo nome, però, è stato depennato. Cambio di idee? Non proprio.

I lunghi tempi di recupero dall’infortunio al menisco del ginocchio destro rendono infatti impossibile imbastire qualsivoglia trattativa di mercato, soprattutto perché club che hanno mostrato interesse non ve ne sono.

Resterà quindi a disposizione di Conte, che spera di poterlo riavere per novembre, periodo in cui si valuteranno tutte le scelte da fare. A proposito di scelte, difficilmente comparirà nella lista UEFA, salvo miracoli di mercato last minute.

