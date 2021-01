TS – Lautaro, De Paul e… Musso: torna l’Inter argentina? Marotta a lavoro: le ultime

In occasione della sfida in programma domani alla Dacia Arena tra Udinese e Inter, la dirigenza nerazzurra potrà visionare da vicino Rodrigo De Paul e Juan Musso: i due argentini sono infatti i principali obiettivi di mercato dell’Inter in vista prossima finestra estiva.

Come riportato da Tuttosport, potrebbe così rinascere un ArgentInter con Lautaro, De Paul e Musso. Tutti e 3 hanno giocato nel Racing Avellaneda e tra qualche mese potrebbero giocare per la stessa maglia.

Per De Paul ci sarebbe già un principio di accordo tra i due club per l’estate, difficile che arrivi subito a Milano: condizione che si verificherebbe solo in caso di cessione di Eriksen. Conte lo stima tanto, l’Inter lo segue da almeno un anno e il suo idolo è Zanetti: gli indizi ci sono tutti.

Lautaro, dopo essere stato vicino al Barcellona, rinnoverà e la sua permanenza a Milano ora è più scontata rispetto a qualche mese fa. Musso invece è insieme a Cragno in pole position per raccogliere l’eredità di Samir Handanovic tra i pali della porta dell’Inter.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<