TS – Pinamonti non convince, l’Inter corre ai ripari. Gervinho, Milik e Giroud: al via il casting per l’attacco

La priorità numero uno in vista del mercato invernale di gennaio in casa Inter resta quella della quarta punta. Come riportato da Tuttosport infatti Pinamonti non ha convinto Conte e la coperta lì davanti è davvero corta.

Ecco perché Marotta e Ausilio potrebbero intervenire sul mercato e prendere un quarto attaccante di livello. Gervinho resta sulla lista ma Conte vorrebbe più un vice Lukaku: i nomi restano quelli di Milik e Giroud, entrambi rispettivamente ai margini dei progetti tecnici di Napoli e Chelsea.

Il francese, in scadenza di contratto con i Blues, spinge per lasciare Londra a gennaio mentre per il polacco bisogna fare i conti con le richieste economiche di De Laurentiis, non disposto a fare sconti anche se il contratto scade a giugno, e con l’alto ingaggio percepito dal giocatore.

