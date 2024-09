Tutti i giocatori su cui l’Inter ha una percentuale sulla rivendita

Da pochi giorni si è chiusa un’ottima sessione di calciomercato per l’Inter che è riuscita nel primo grande obiettivo di trattenere tutti i propri big. Il club nerazzurro in entrata si è limitato a puntellare una rosa già molto forte con innesti di esperienza e talento: oltre ai due parametri zero Zielinski e Taremi, sono stati aggiunti all’organico di Simone Inzaghi anche due giovani di prospettiva come Josep Martinez e Tomas Palacios.

Tanto lavoro per l’Inter soprattutto in uscita, dove sono stati ceduti alcuni giovani che non sono stati considerati parte integrante del progetto nerazzurro. Una delle modalità più utilizzate dalla società, come fatto spesso negli ultimi anni, è stata quella della cessione a titolo definitivo con l’inserimento di una percentuale nelle mani dell’Inter sulla futura rivendita.

Aggiorniamo in questo approfondimento, dunque, l’elenco di tutti i calciatori transitati nel club su cui l’Inter vanta una percentuale in caso di cessione futura, partendo dai nuovi ingressi: