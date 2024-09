Allarme Inter dal ritiro della Nazionale “Ha dolore all’anca”

Non giungono buone notizie per l’Inter dai ritiri delle Nazionali. Dopo un primo campanello d’allarme lanciato nella giornata di ieri in conferenza stampa da Luciano Spalletti sulle condizioni di Alessandro Bastoni, questo pomeriggio è stato diffuso un nuovo aggiornamento poco incoraggiante che riguarda un altro nerazzurro.

Come riportato in Turchia dal giornalista Emre Kaplan, Hakan Calhanoglu non si è ancora allenato in gruppo ed ha svolto terapie per tentare di recuperare dall’affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra rimediato contro l’Atalanta. Com’era già stato preannunciato nei giorni scorsi, il centrocampista – così come Bastoni – ha comunque risposto alla chiamata della sua Nazionale.

Questo l’ultimo aggiornamento rilasciato dal cronista dal ritiro della nazionale turca sull’infortunio di Calhanoglu: “Hakan Calhanoglu ha dolore all’anca, quindi continuano le cure per lui”.