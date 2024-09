Infortunio Bastoni, l’annuncio UFFICIALE: “Dottori pessimisti”

C’è ancora tanta apprensione in casa Inter in merito alle condizioni di Alessandro Bastoni. Il centrale nerazzurro, infatti, venerdì sera è stato sostituito da Simone Inzaghi durante il secondo tempo del match contro l’Atalanta a causa di un affaticamento al soleo della gamba destra. Situazione analoga per Calhanoglu, anche lui uscito acciaccato per un affaticamento ai rotatori dell’anca sinistra.

In attesa di saperne di più sulle loro condizioni, entrambi hanno risposto alle chiamate delle rispettive Nazionali. Un primo aggiornamento su Bastoni è dunque arrivato questo pomeriggio, a margine della conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni dell’Italia.

Questo è stato l’annuncio del commissario tecnico sull’infortunio del centrale dell’Inter: “Abbiamo visto cosa è successo durante la partita, l’ha chiamato Buffon e poi io. I dottori erano stati un po’ più pessimisti, mentre lui è stato molto più ottimista sulla possibilità di mettere tutto a posto in pochi giorni. E questo già da sabato mattina. Oggi aveva ancora quella idea, si valuterà di giorno in giorno e poi si prenderanno le corrette decisioni”.