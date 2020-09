UFFICIALE – Diego Godin lascia l’Inter a parametro zero: è un nuovo giocatore del Cagliari

Dopo il saluto pubblicato sul suo profilo Instagram, ora anche le due società comunicano l’affare in via ufficiale: Diego Godin è un nuovo giocatore del Cagliari. L’uruguaiano lascia l’Inter dopo un solo anno, liberandosi a parametro zero per sbarcare in Sardegna. Ecco qui di seguito il comunicato ufficiale diffuso su Inter.it.

MILANO – FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo definitivo del difensore Diego Godin alla società Cagliari Calcio. Al giocatore il ringraziamento per la professionalità e per l’impegno dimostrati in maglia nerazzurra e il miglior augurio per la sua nuova avventura professionale.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<