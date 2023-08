UFFICIALE – Esposito lascia l’Inter: i dettagli dell’operazione

Sebastiano Esposito lascia l’Inter e si trasferisce alla Sampdoria. Lo ha annunciato ufficialmente il club blucerchiato con un comunicato ufficiale sul proprio sito. Il classe 2002 andrà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri.

L’attaccante torna in Serie B dopo i 6 mesi al Bari, con il quale ha sfiorato la promozione in Serie A. Alla Sampdoria troverà Pirlo come allenatore e una squadra ambiziosa di riconquistare la più presto la massima categoria.