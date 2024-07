UFFICIALE – Piotr Zielinski è un nuovo giocatore dell’Inter

L’affare era chiuso da mesi, ma adesso c’è anche l’ufficialità: Piotr Zielinski è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista polacco classe 1994 arriva a parametro zero dopo aver chiuso la sua esperienza a Napoli e ha firmato un contratto quadriennale a 4,5 milioni netti l’anno, fino al 30 giugno 2028, come annunciato nel comunicato del club.

Per Zielinski si tratta della quarta squadra in Serie A dopo il biennio all’Udinese (2012-2014), quello all’Empoli (2014-2016) e le otto stagioni con il Napoli. Con i partenopei ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia. Il polacco rinforzerà ulteriormente il centrocampo di Simone Inzaghi, sostituendo in rosa la coppia Klaassen-Sensi e offrendo un’alternativa di grande qualità a Mkhitaryan, nella scorsa stagione impiegato in maniera continua nonostante l’età avanzata.