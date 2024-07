Perché l’Inter potrebbe prendere DUE difensori

È cominciato tutto due giorni fa. Beppe Riso, agente di Alessandro Buongiorno, esce dalla sede dell’Inter e fa un po’ il suo lavoro: “gonfia” una semplice richiesta di informazioni dei nerazzurri per il suo assistito, fra i più desiderati dell’estate italiana. La serata e la nottata diventano movimentate, ma alla fine il giocatore andrà al Napoli.

Un affare non andato in porto, dunque, che però è stato utile per far capire quale sia realmente il vero e attuale obiettivo del calciomercato nerazzurro: un difensore. Uno o forse due? A breve spiegheremo il perché della domanda, non prima di aver sottolineato le dichiarazioni di Piero Ausilio, il quale ha annunciato che – per sostituire Buchanan, gravemente infortunato – l’Inter non cercherà un esterno, bensì un terzo di difesa sul centrosinistra.

Fin qui tutto chiaro e lineare, tant’è che nelle ultime ore risulta molto in voga il nome di Mario Hermoso, preferito della dirigenza nerazzurra per alternarsi con Bastoni e permettere a Carlos Augusto di ritornare stabilmente a fare il vice Dimarco. “Fuori” Buchanan e dentro Hermoso (o chi per lui), dunque.

I più attenti, però, nella famosa “notte di Buongiorno” siano rimbalzate costantemente notizie su una possibile cessione di Stefan De Vrij. La particolarità sta nel fatto che i venti di addio per l’olandese continuano a spirare con decisione, anche dopo che il difensore del Torino è sfumato. Se l’Inter prendesse Hermoso (o chi per lui) e cedesse De Vrij, si ritroverebbe con un solo centrale di ruolo, vale a dire Francesco Acerbi. L’ex Atletico Madrid, infatti, non è a suo agio in quella posizione, né tanto meno gli altri interpreti della difesa nerazzurra.

E allora forse si spiega il motivo per cui stiano circolando con insistenza anche tanti altri nomi di difensori centrali (non “terzi”) come Jaka Bijol dell’Udinese o Kevin Danso del Lens. Il piano dei nerazzurri potrebbe essere quello di aggiungere sì Hermoso (o chi per lui), ma anche un nuovo elemento che possa accelerare il processo di ringiovanimento della rosa in uno dei settori più “vecchi” della stessa (Acerbi ha 36 anni, De Vrij 32), come da indicazioni di Oaktree.

Una coppia di difensori, inoltre, potrebbe arrivare dal Valencia: hanno 19 e 20 anni, di professione rispettivamente “terzo di sinistra” e “difensore centrale”. Risponderebbero sia alle esigenze di Simone Inzaghi (almeno in termini di ruolo) che a quelle della linea verde voluta dalla proprietà americana. Verde come la Quercia, Quercia come Oaktree.