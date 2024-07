Continua la ricerca di un nuovo difensore per l’Inter, dopo che Piero Ausilio ha annunciato l’arrivo di almeno un elemento per il pacchetto arretrato di Simone Inzaghi in seguito al grave infortunio di Tajon Buchanan.

Secondo quanto emerso ieri, il nome individuato dalla dirigenza nerazzurra – che risponde all’identikit di “difensore mancino” tracciato dal direttore sportivo – è quello di Mario Hermoso. Il difensore svincolato dall’Atletico Madrid, tuttavia, non convince la proprietà Oaktree sia per un fattore anagrafico (classe 1995) che per richieste d’ingaggio da almeno 5 milioni di euro.

Calciomercato Inter, nuovo difensore: doppio colpo in Spagna?

E allora la svolta potrebbe essere arrivata – secondo quanto riporta Calciomercato.it – giovedì scorso, quando nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione si è presentato Sergio Barila, procuratore di Josep Martinez, ufficialmente proprio per chiudere la trattativa che ha portato il portiere spagnolo alla corte di Inzaghi. In quell’occasione, tuttavia, si sarebbe discusso di altri due profili assistiti da Barila, entrambi difensori e attualmente in forza al Valencia, in Liga.

Il primo è Yarek Gasiorowski, classe 2005 spagnolo con papà polacco, mancino di piede e per questo capace di adattarsi come terzo difensore di sinistra, in modo da diventare vice Bastoni e permettere a Carlos Augusto di ritornare stabilmente a disimpegnarsi come esterno a tutta fascia. Gasiorowski ha un contratto fino al 2025 e ha una clausola rescissoria compresa fra i 15 e i 20 milioni di euro.

Il secondo è Cristhian Mosquera, nato nel 2004 e anch’egli spagnolo. Rispetto al compagno di squadra, gioca stabilmente da centrale e per questo rappresenterebbe un’alternativa a Bijol o Danso, piuttosto che a Hermoso. Per questo motivo, il suo eventuale approdo a Milano è legato alla cessione di Stefan De Vrij. Lo scoglio è però rappresentato dalla valutazione che il Valencia fa del calciatore: 30 milioni di euro.