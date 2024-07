Cessione De Vrij, l’Inter fissa il prezzo: questo l’incasso desiderato

La situazione legata a Stefan De Vrij resta molto fluida. Il difensore olandese, infatti, potrebbe dire addio all’Inter dopo sei stagioni soprattutto nel caso in cui arrivasse in rosa un nuovo centrale come Jaka Bijol o Kevin Danso.

Su di lui si sono illuminati i fari dell’Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad in pole position. In panchina potrebbe infatti arrivare Stefano Pioli, che ha già allenato De Vrij ai tempi della Lazio per due stagioni. L’Inter non ha messo il classe 1992 sul mercato, ma ha comunque fissato un prezzo orientativo per chi volesse acquistarlo. Il Corriere dello Sport parla di doppia cifra, dunque i nerazzurri potrebbero accettare un’offerta intorno ai 10 milioni di euro.

Ricordiamo, infatti, che l’olandese è arrivato ad Appiano Gentile nell’estate 2018 a parametro zero proprio dai biancocelesti. Per questo motivo, il suo impatto sul bilancio è pari a 0 e l’incasso derivante dalla cessione verrebbe iscritto interamente alla voce “plusvalenza“.