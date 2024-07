Pedullà: “No Hermoso, ecco chi cerca davvero l’Inter in difesa”

Continuano a rincorrersi i nomi sul possibile nuovo difensore dell’Inter, dopo che il direttore sportivo Piero Ausilio ha annunciato un intervento in quella zona di campo dopo la frattura della tibia riportata da Tajon Buchanan.

Secondo Alfredo Pedullà, “non risultano contatti per Hermoso o Danso. L’Inter cerca un profilo di 25-26 anni“. Si tratta di un identikit che corrisponde a uno dei profili monitorati dai nerazzurri, ovvero Jaka Bijol, classe 1999 dell’Udinese abituato a giocare in una difesa a tre. Lo sloveno è comunque solo uno della lista di tre nomi che il club nerazzurro ha segnato sul taccuino per intervenire nel calciomercato in corso.