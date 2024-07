I 3 NOMI per il nuovo difensore dell’Inter

La strategia dell’Inter è ormai chiara. Per sostituire Tajon Buchanan, gravemente infortunato con il Canada e assente almeno per quattro mesi, la dirigenza nerazzurra non reperirà sul calciomercato un esterno, bensì un nuovo difensore. L’idea è quella di spostare Carlos Augusto stabilmente (e nuovamente) nel ruolo di vice Dimarco.

I principali nomi sul taccuino del presidente Giuseppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio sono tre. Hanno caratteristiche, età, esperienza e costi differenti: per questo servirà passare dalla proprietà Oaktree e capire quale sia il profilo migliore per la nuova politica societaria. I difensori in questione vengono citati oggi dal Corriere dello Sport.

Mario Hermoso

La prima opzione risponde al nome di Mario Hermoso, difensore classe 1995 attualmente svincolato dopo cinque anni di Atletico Madrid. Lo spagnolo, di piede mancino, andrebbe a fornire una validissima alternativa ad Alessandro Bastoni e risponde perfettamente all’identikit tracciato ieri da Piero Ausilio. Garantirebbe esperienza internazionale e un esborso nullo per il cartellino, ma le richieste di ingaggio potrebbero rivelarsi elevate per un calciatore che – almeno sulla carta – non sarebbe un titolare dell’Inter. Da quanto filtra, Oaktree gradirebbe un profilo differente, visto che considera Hermoso (29 anni) già troppo avanti con l’età e non in linea con la politica di ringiovanimento dell’organico.

Jaka Bijol

La seconda strada porta invece in Serie A e nello speciifco a Jaka Bijol, classe 1999 in forza all’Udinese da due stagioni. Lo sloveno si è messo in mostra anche agli Europei, collezionando ottime prestazioni con la sua Nazionale eliminata soltanto ai rigori negli ottavi contro il Portogallo. Bijol è un profilo parecchio diverso rispetto a Hermoso da diversi punti di vista: più giovane, ma soprattutto centrale di ruolo e non “terzo” di difesa a tre, modulo nel quale ha preso confidenza in Friuli. L’ingaggio sarebbe contenuto, il prezzo del cartellino abbordabile: si parte da 15 milioni di euro. Con il suo innesto, in caso di permanenza di De Vrij, Simone Inzaghi potrebbe spostare Acerbi nel ruolo di vice Bastoni.

Kevin Danso

La terza e ultima possibilità è quella relativa a Kevin Danso, che piace da parecchio tempo in Viale dela Liberazione e del quale si era parlato anche come possibile sostituto di Milan Skriniar. Se agli Europei con l’Austria ha giocato a quattro, nel Lens – sua squadra di appartenenza dal 2021 – gioca stabilmente a tre e come Bijol ricopre il ruolo di centrale. I costi, rispetto allo sloveno dell’Udinese, sarebbero però differenti e paragonabili a quelli previsti per l’eventuale acquisto di Alessandro Buongiorno: circa 35 milioni di euro. L’Inter potrebbe agganciare il classe 1998 soltanto con una cessione in grado di finanziare l’acquisto.