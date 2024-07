L’Inter ha ormai deciso il piano sul calciomercato per sostituire Tajon Buchanan. Come annunciato da Piero Ausilio, si cercherà un difensore mancino che possa alternarsi con Bastoni, in modo da spostare Carlos Augusto nuovamente a tutta fascia, da vice Dimarco.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza nerazzurra ha già individuato tre soluzioni possibili per rinforzare l’organico e all’inizio della prossima settimana presenterà il piano alla nuova proprietà Oaktree.

La prima strada porta a un profilo giovane, di prospettiva, che sia quindi in linea con la politica del fondo statunitense che vorrebbe abbassare l’età media dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi. La seconda corrisponde invece a una soluzione low cost, quindi un prestito di un calciatore ritenuto affidabile. La terza, invece, è un parametro zero, specialità della casa di Marotta e Ausilio che hanno già individuato il nome per la difesa.

Si tratta di Mario Hermoso, difensore classe 1995 svincolato da qualche giorno dopo cinque stagioni di Atletico Madrid. Sullo spagnolo c’è anche l’interesse del Napoli, ma la dirigenza interista lo ha messo seriamente nel mirino. Servirà l’ok di Oaktree, che al momento sembrerebbe più orientato verso la prima soluzione, quella di un giovane. Una risposta è attesa in settimana.