Ausilio ‘apre’ alla cessione di De Vrij: “Dipende da lui”

Dopo aver annunciato l’identikit del nuovo acquisto, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio si è anche soffermato sulla situazione di Stefan De Vrij, difensore dell’Inter richiesto in Arabia Saudita che potrebbe lasciare Milano in questa sessione di calciomercato. Ausilio ha sottolineato la stima per l’olandese, aprendo però alla possibilità di una cessione nel caso in cui il giocatore scegliesse di cambiare.

“De Vrij in Arabia? Quando arrivano queste cose, sono notizie che a volte hanno qualche fondamento, ma in questo caso no. Posso solo dire che De Vrij è un calciatore importante per l’Inter e sta giocando un ottimo Europeo. Fa parte del progetto di questa stagione, viene da un’annata importante nella quale si è sempre fatto trovare pronto. Per noi è un elemento importante che si alterna nel ruolo con Acerbi. Poi, se lui vuole prendere in considerazione delle proposte, noi siamo qui ad ascoltare, ma oggi è un giocatore della rosa e pensiamo a una stagione con lui“.