Ausilio annuncia: “Nuovo acquisto in difesa, ho parlato con Inzaghi”

Presente ieri sera a Forte dei Marmi nell’ambito di un evento patrocinato dalla Regione Toscana, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha fatto il punto sul calciomercato nerazzurro alla luce del grave infortunio occorso a Tajon Buchanan. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto il mercato che volevamo fare, con opportunità che ci interessavano colte in anticipo come Zielinski o Taremi, o con il portiere. La squadra è a posto così, poi purtroppo è arrivato l’infortunio di Buchanan: quando capitano queste cose, devi saper reagire e pensare a qualcosa. Nulla di gravissimo, in quattro mesi dovrebbe recuperare, ma nel frattempo guardiamo se possiamo completare la rosa con qualcosa di intelligente che possa darci una mano“.

E sul nuovo acquisto: “Come sostituire Buchanan? In un modo solo, ci siamo già confrontati col mister. I nomi lo conosciamo noi, ma sarà un giocatore che occuperà il centrosinistra in difesa anche perché abbiamo Carlos Augusto che può essere utilizzato come quinto e ha fatto pure il braccetto. Ci stiamo orientando su un mancino, vedremo le opportunità di mercato ma siamo molto calmi. Non comunicheremo novità da un giorno all’altro, abbiamo due mesi di tempo per trovare la soluzione giusta“.