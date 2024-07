Prende forma la stagione 2024/2025. Dopo il sorteggio del calendario di Serie A, abbiamo anche il tabellone della nuova edizione della Coppa Italia.

L’Inter entrerà in scena dagli ottavi di finale che si giocheranno il 4 o il 18 dicembre 2024 e si troverà ad affrontare una tra Salernitana, Spezia, Udinese, Juve Stabia e Avellino. Le principali insidie sulla strada verso la finale sono la Lazio e il Napoli (che parte dai 32esimi di finale), negli eventuali quarti di finale, poi Roma e Milan che incrocerebbero l’Inter in semifinale. Vanno dall’altro lato del tabellone, e quindi possibili avversarie solo in finale, le big come Juventus, Fiorentina, Bologna, Atalanta.