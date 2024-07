Nuovo colpo in difesa per l’Inter. Di Marzio: “L’offerta sta per essere accettata”

Sono ore caldissime per l’Inter che dopo l’infortunio di Buchanan sta rivedendo alcuni piani per questa estate di mercato. L’idea di ingaggiare un esterno al posto del canadese è sul tavolo, ma visti anche i movimenti attorno a Stefan de Vrij che può partire si registrano accelerazioni per l’acquisto di un nuovo difensore. Le scorse sono state le ore del caso Buongiorno, infiammato dall’agente che ha incontrato i dirigenti nerazzurri, ma ora il centrale del Torino sembra orientato a volare al Napoli.

Nel frattempo sul tavolo ci sono anche altri nomi che vengono valutati, mentre si continua a lavorare anche in ottica futura. Così, dopo l’ingaggio del talentuoso Topalovic, la dirigenza interista si avvicina alla chiusura del colpo Alex Perez. Come racconta il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, l’Inter ha formulato una nuova offerta al Betis per il centrale classe 2006: prestito con diritto di riscatto a 1 milione di euro più bonus. Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2025, dovrebbe prima rinnovare e per la definizione dell’operazione mancano solo alcuni dettagli.