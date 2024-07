Pioli lo soffia all’Inter. Dall’Arabia: “Accordo vicino”

Meno appariscente fin qui rispetto alla scorsa estate, il mercato dell’Arabia Saudita continua a guardare all’Europa. L’Al-Ittihad, in particolare, nuova squadra di Stefano Pioli, sembra interessata a un giocatore dell’Inter.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, l’ex allenatore del Milan avrebbe messo nel mirino Stefan De Vrij. Una notizia confermata anche dal media arabo Aawsat News, che parla di un accordo molto vicino alla chiusura.

La trattativa, infatti, sembrerebbe essere già in una fase molto avanzata. Da capire, allora, se ciò verrà confermato, quale sarà l’offerta di ingaggio per De Vrij, ma soprattutto la cifra proposta ai nerazzurri per la cessione.