Incontro notturno per Buongiorno: “Il difensore dice sì”

Ore concitate per il futuro di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è stato trattato dal Napoli per diverse settimane, ma nelle ultime ore c’è stato un inserimento dell’Inter, interessata al giocatore per rinforzare il reparto arretrato. I campani, allora, sono subito corsi ai ripari con un incontro notturno con l’agente del giocatore.

Nella notte, infatti, c’è stato un faccia a faccia tra Beppe Riso, rappresentante di Buongiorno, e Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stato il sì del giocatore al trasferimento, con le ultime parti che si aggiorneranno nella giornata di oggi per risolvere le ultime questioni contrattuali.

L’opinione di Passione Inter

Buongiorno è un profilo che all’Inter piace da tempo, ma un inserimento improvviso per chiudere l’affare non è possibile in questo momento. Il difensore del Torino costa tanto, troppo per le disponibilità nerazzurre, che avrebbero bisogno di monetizzare prima di pensare a una vera trattativa. E, ad oggi, l’unico sforzo in questo senso sembra rivolto più al colpo in attacco.