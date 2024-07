L’Inter lo soffia a Conte: “Marotta prova il colpaccio”

L’Inter rimane attenta al calciomercato degli svincolati, nonostante i due colpi già finalizzati a parametro zero, ovvero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. In particolare, secondo quanto riporta Orazio Accomando di Dazn, c’è il ritorno di fiamma per un difensore mancino.

Si tratta di Mario Hermoso, che dal 1° luglio si è svincolato dall’Atletico Madrid e rappresenta un grande obiettivo per il nuovo Napoli di Antonio Conte. I partenopei non hanno ancora chiuso e Marotta e Ausilio stanno tentando il colpaccio per lo spagnolo classe 1995, visto che hanno chiesto informazioni all’entourage del giocatore.

Si tratta, probabilmente, di un’esigenza nata in casa Inter dopo il grave infortunio occorso a Tajon Buchanan. Con un nuovo elemento nel reparto arretrato, Simone Inzaghi potrebbe spostare Carlos Augusto stabilmente da vice Dimarco e non come backup di Bastoni.