Ribaltone Buongiorno, l’agente: “Ne parliamo con l’Inter”

Il noto agente Beppe Riso è uscito da poco dalla sede dell’Inter in Viale della Liberazione. In un primo momento, si pensava che la visita fosse legata esclusivamente al passaggio di Gaetano Oristanio nella trattativa che porterà Tessmann in nerazzurro, ma all’uscita il procuratore si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che faranno rumore. Riso, infatti, assiste anche il difensore Alessandro Buongiorno, difensore del Torino che sembra vicinissimo al Napoli.

“Buongiorno al Napoli? Pensavo Buongiorno all’Inter…Ne abbiamo parlato anche con l’Inter. Due battute, un po’ di chiacchiere. Forse mezza battuta su Buongiorno l’abbiamo messa in piedi“.