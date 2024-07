Gazzetta: “Tessmann-Inter, c’è l’accordo”. Novità nella formula

Dopo l’incontro nella sede dell‘Inter fra la dirigenza nerazzurra e il Venezia, è stato raggiunto l’accordo per lo scambio che comprenderà due giocatori: Tanner Tessann a Milano, Gaetano Oristanio in Laguna.

Secondo La Gazzetta dello Sport, le due società hanno concordato un prestito annuale del centrocampista sempre al Venezia, che potrà quindi contare sulle sue prestazioni anche nella stagione da neopromossa in Serie A. Solo dal 2025-26, poi, il classe 2001 si unirà alla rosa dell’Inter.

Per quanto riguarda Oristanio, rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, ci sarà una novità nella formula: il trequartista classe 2002 non si trasferirà a titolo definitivo, bensì in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. Le stesse modalità stabilite la scorsa estate con il Cagliari.