Chi è Tanner Tessmann, il futuro centrocampista dell’Inter

Si muove il mercato dell’Inter, con i dirigenti pronti a mettere a segno un colpo a centrocampo. Un’operazione che guarda soprattutto al futuro. I nerazzurri, infatti, sono molto vicini a Tanner Tessmann del Venezia.

L’operazione per il centrocampista statunitense classe 2001 è in chiusura e verrà definita sulla base di uno scambio di cartellini a titoli definitivi con Gaetano Oristanio. In attesa dell’ufficialità, andiamo a conoscere meglio la sua carriera e le sue caratteristiche.

Tessmann Inter

Il progetto dell’Inter per Tessmann prevede un’ulteriore stagione in prestito, ancora al Venezia oppure in Premier League, prima dell’arrivo nella rosa nerazzurra a partire dalla stagione 2025-26. La dirigenza nerazzurra, quindi, conferma una visione che si estende anche in ottica futura oltre che nel presente, come dimostra il triplo colpo già effettuato in entrata: Zielinski, Taremi e Martinez.

Dopo un’ottima stagione in Serie B, l’attuale valore di mercato del classe 2001, secondo Transfermarkt, è di 7 milioni di euro.

Carriera Tessmann

Nato il 24 settembre 2001, a Birmingham, nello stato dell’Alabama, Tessmann ha mosso i suoi primi passi calcistici nell’Academy del Dallas, collezionando anche 26 presenze in MLS tra il 2020 e il 2021. Proprio nel luglio del 2021 si trasferisce in Italia, al Venezia, appena tornato in Serie A.

Sono 20 le presenze nella sua prima stagione italiana, segnata dalla retrocessione del club veneto e da prestazioni ancora non esaltanti. In campo con costanza anche nella stagione successiva in Serie B, è però nell’ultima stagione che Tessman è esploso definitivamente, collezionando 7 gol e 3 assist, fondamentali nella corsa promozione del Venezia.

Tessmann vanta anche due presenza con la nazionale degli USA, con l’esordio arrivato il 1° febbraio 2021, nell’amichevole contro Trinidad e Tobago.

Tessmann skills e caratteristiche

Tessmann è un elemento fondamentale del centrocampo di Paolo Vanoli, dopo un paio di stagioni ondivaghe sotto la guida di Zanetti prima e Javorcic poi. Passato attraverso un lungo periodo di adattamento al calcio italiano, oggi è un giocatore “tuttofare” capace di adattarsi a ogni ruolo della mediana.

Alto 188 cm è capace di combinare una forza fisica di ottimo livello a una tecnica altrettanto valida, che gli ha permesso di imporsi al Venezia come uomo davanti alla difesa, capace di dare gioco alla squadra e di coprire ampie porzioni di campo.

Preciso nei passaggi, è dotato anche di un ottimo tiro dalla distanza, che gli permettono di incidere anche in zone più offensive del campo. Nella sua prima esperienza in Serie A aveva faticato, ma oggi sembra un giocatore molto più maturo.

Dopo un’ottima annata in Serie B, una riconferma anche nella massima categoria nella prossima stagione potrebbe essere un ottimo banco di prova e di crescita, in vista della consacrazione definitiva ai massimi livelli. Magari proprio con la maglia dell’Inter.