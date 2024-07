Incontro in sede all’Inter: si CHIUDE per il nuovo acquisto

Sta andando in scena in questi minuti un incontro probabilmente decisivo nella sede dell’Inter, con i nerazzurri che puntano a chiudere lo scambio con il Venezia. In Viale della Liberazione, infatti, si è presentato il direttore sportivo dei lagunari, Filippo Antonelli.

I giocatori in questione sono Tanner Tessmann e Gaetano Oristanio, i cui cartelini dovrebbero essere ceduti alla controparte a titolo definitivo. Ma se il trequartista classe 2002 si unirà al Venezia sin da subito, il centrocampista statunitense è atteso da una nuova stagione in prestito (sempre in Veneto oppure in Premier League), prima di unirsi alla rosa nerazzurra dalla stagione 2025-26.

In sede è presente anche l’agente di Oristanio, Giuseppe Riso: un ulteriore segnale del fatto che l’affare sia in chiusura.