Cambia il futuro dell’obiettivo Inter: “Può andare in Premier”

L’Inter è molto vicina a definire uno scambio con il Venezia in ottica futura, volto a rinforzare il suo centrocampo per la stagione 2025-26 piazzando inoltre – a titolo definitivo – uno dei giovani nerazzurri rientrati dal prestito.

L’affare in questione riguarda Tanner Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001, e Gaetano Oristanio, trequartista del 2002 rientrato dalla stagione al Cagliari e non riscattato dai sardi. Quest’ultimo sembrava in un primo momento destinato al Genoa nell’affare Josep Martinez (qui le sue prime immagini a Milano), prima che venisse intrigato dal progetto del neopromosso Venezia, dove potenzialmente potrà trovare più spazio.

Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa verrà impostato su uno scambio di cartellini a titolo definitivo, con l’Inter che però prevede per Tessmann un’altra stagione in prestito lontano da Milano, al fine di accumulare ulteriore esperienza. Inizialmente la strada preferita sembrava quella della permanenza dello statunitense nel club lagunare, ma ora si starebbe facendo strada l’ipotesi Premier League. In ogni caso, l’obiettivo è quello di forgiare ulteriormente il centrocampista in modo da averlo pronto per l’Inter fra un anno.