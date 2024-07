Fabrizio Romano annuncia i prossimi 2 COLPI dell’Inter

Dopo aver chiuso i colpi Taremi, Zielinski e Josep Martinez in entrata, l’Inter adesso riflette sull’opportunità di rinforzare ulteriormente la rosa, soprattutto dopo il grave infortunio accorso a Tajon Buchanan.

Se nei giorni scorsi l’unica vera lacuna della rosa era rinvenibile nell’attacco e in particolare nell’opportunità di sostituire Marko Arnautovic con una punta più affidabile, adesso i nerazzurri hanno anche la necessità di prendere un nuovo esterno, visto che il canadese rimarrà fuori almeno (migliore delle ipotesi) fino a novembre.

Intervenuto sul canale YouTube “Mondo Pengwin”, Fabrizio Romano ha fatto il punto sui prossimi movimenti dell’Inter sul calciomercato: “L’Inter stava già pensando a un esterno e con l’infortunio di Buchanan c’è anche una necessità numerica ora, di aggiungere un altro giocatore. Non credo si andrà su un esterno super costoso come Cancelo, per le condizioni economiche. Si andrà su un profilo diverso, credo verrà fatto un acquisto in fascia e poi vedremo cosa succederà con Arnautovic. A oggi sono quelli i quattro attaccanti, ma dovesse arrivare un’offerta per l’austriaco, l’Inter potrebbe prendere anche un nuovo attaccante“.