VIDEO – Canta in volo con la Francia: Pavard PAZZO per l’Inter!

Benjamin Pavard è in chiara astinenza da Inter. In un video diffuso dai canali ufficiali francesi, si vede il calciatore nerazzurro riprodurre “Pazza Inter” sul suo smartphone e cantare il noto inno della Beneamata mentre è in volo con la Francia verso Amburgo. Domani, infatti, i Bleus affronteranno il Portogallo nei quarti di finale degli Europei. Ma Benji, a distanza di un anno, è sempre più interista. Di seguito il video: