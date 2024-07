Nuova idea per sostituire Buchanan: “Cambo di piani per l’Inter”

L’infortunio di Tajon Buchanan sta costringendo l’Inter a rivedere i propri piani di mercato e a fare nuove valutazioni. Una decisione definitiva non sembr essere stata ancora presa. Al contrario, i nerazzurri sembrano pronti a cambiare idea sull’eventuale innesto.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i dirigenti nerazzurri non starebbero più pensando di puntare su un altro esterno per coprire il vuoto lasciato da Buchanan, ma di investire su un difensore centrale. Questo porterebbe Carlos Augusto a essere nuovamente il vice Dimarco.

Il sogno dei nerazzurri sarebbe Buongiorno del Torino, ma il vantaggio del Napoli sembra ormai netto. A prendere piede in queste ore, stando al quotidiano romano, sarebbe il nome di Mario Hermoso, difensore appena svincolatosi dall’Atletico Madrid.

Per il classe 95′, però ci sono un paio di ostacoli, oltre all’indicazione di Oaktree di ringiovanire l’organico: l’ingaggio e le commissioni per l’agente. Quest’ultime, in particolare, potrebbero essere molto alte viste il trasferimento a parametro zero.