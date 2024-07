Dopo aver chiuso tre colpi in entrata con Zielinski, Taremi e Martinez, la nuova urgenza dell’Inter è adesso quella di reperire un difensore per sostituire Buchanan dopo la frattura della tibia riportata con la Nazionale del Canada. La dirigenza nerazzurra, tuttavia, non molla il capitolo nuovo attaccante, nonostante Piero Ausilio e Beppe Marotta continuino a ribadire che l’organico in quel settore sia già completo così.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha già espresso la sua preferenza per la quarta punta e – non è un mistero – si tratta di Albert Gudmundsson del Genoa. Tuttavia, per fargli posto (sia a livello numerico che salariale) servirebbe un’uscita. Dato per scontato che in qualche modo si arriverà all’addio di Joaquin Correa, il vero nodo riguarda invece Marko Arnautovic.

L’austriaco è reduce da una brutta stagione, ha un’età avanzata (35 anni) e guadagna tanto in rapporto al rendimento garantito, visti i circa 3,5 milioni netti annuali percepiti. L’Inter è quindi molto attenta ad eventuali proposte per il suo numero 8 e, in effetti, nelle ultime ore sono arrivati almeno tre sondaggi, prontamente rispediti al mittente da Arnautovic con un triplo rifiuto.

I primi due sono pervenuti da Besiktas e Galatasaray, ma la punta classe 1989 non gradisce un trasferimento in Turchia. Così come non ha mostrato interesse per l’ipotesi Fiorentina, quando il club viola ha manifestato il proprio gradimento. Quella di Arnautovic è una situazione sempre più spinosa, resa ancor più dura da un Europeo deludente. Proprio come la sua stagione all’Inter.