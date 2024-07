Inter-Samp, pronte tre cessioni per arrivare al difensore

Inter e Sampdoria continuano a parlarsi e a mantenere caldi gli interessi reciproci per i propri giocatori. Non è un mistero che il club nerazzurro abbia messo nel mirino Giovanni Leoni, difensore classe 2006 dei blucerchiati che nel girone di ritorno – nonostante la giovane età – è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare in Serie B.

Su Leoni, però, l’Inter deve fare i conti con la concorrenza del Napoli. Per questo motivo, si stanno studiando con i blucerchiati delle operazioni che possano essere propedeutiche alla chiusura dell’affare. Il club nerazzurro, in questo senso, potrebbe cedere tre giovani alla Samp.

Secondo Tuttosport, il primo è il centrocampista classe 2004 Ebenezer Akinsanmiro che ha esordito con Simone Inzaghi contro il Lecce (su di lui ci sono proprio i salentini, ma anche Palermo e Reggiana). Il secondo è Francesco Pio Esposito, attaccante del 2005 che piace anche allo Spezia (dove ha vissuto l’ultima stagione) e al Torino. Il terzo, invece, potrebbe essere l’esterno destro classe 2003 Mattia Zanotti, reduce da un’ottima esperienza in prestito al San Gallo. Con i blucerchiati, inoltre, è in ballo anche il futuro di Filip Stankovic: la Samp vorrebbe rinnovare il prestito e mantenerlo come portiere titolare.