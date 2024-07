Un club di Serie A torna su Gudmundsson: l’Inter può solo sperare

La situazione relativa ad Albert Gudmundsson rimane sotto osservazione da parte di molti club di Serie A, ma anche esteri. L’attaccante del Genoa classe 1997 è infatti reduce da una stagione superlativa e sembra definitivamente pronto per un salto di qualità che lo porterebbe a lasciare la Liguria.

Sull’islandese – che piace anche a Juventus, Roma e Lazio – si è acceso nuovamente l’interesse della Fiorentina. I viola apprezzano da tempo le sue qualità a già nella sessione invernale di calciomercato avevano provato ad acquistarlo, offrendo 20 milioni poi rifiutati dal Genoa, desideroso di mantenere l’attaccante in rosa fino al termine della stagione. La Fiorentina, dopo aver perso Zaniolo il quale ha scelto l’Atalanta, ha riallacciato i contatti con il Grifone e nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta ufficiale.

Gudmundsson, com’è noto, è da tempo il preferito dell’Inter per completare il reparto d’attacco. I nerazzurri, tuttavia, devono prima fargli spazio in rosa tramite le cessioni di Correa (su cui ci sono due società interessate) ma anche di Arnautovic, con l’austriaco che ha rifiutato tre destinazioni. Per questo motivo, Marotta e Ausilio possono solo sperare che l’affare non vada in porto, in modo da guadagnare tempo e piazzare la doppia operazione in uscita.