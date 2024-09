Ultima cessione per l’Inter: ipotesi Qatar o Turchia

Il calciomercato dell’Inter non è ancora finito nonostante la scadenza della sessione estiva dello scorso venerdì. E’ sul fronte delle uscite, infatti, che il club nerazzurro potrebbe ancora regalare un ultimo guizzo che sembrava a questo punto inaspettato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter – dopo averlo tenuto fuori insieme al neo arrivato Tomas Palacios dalla lista Uefa per la Champions League – sta ancora cercando una via d’uscita per Joaquin Correa.

Il Tucu, che nei primi tre match dei nerazzurri in campionato è rimasto ad osservare dalla panchina, non rientra chiaramente nei progetti futuri del club. Ad un anno dalla scadenza del contratto, l’Inter spera in una cessione di Correa verso due campionati in particolare con il mercato ancora aperto: Qatar e soprattutto Turchia.